L’ospedale Bambino Gesù ringrazia Mou: “Grazie per questo tempo spensierato insieme”

L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ha voluto ringraziare tramite un tweet Josè Mourinho. L'allenatore giallorosso, accompagnato dal preparatore dei portieri Nuno Santos e da Pastorella (Sustainability and Community Relations Department Director del club), nella giornata di ieri ha fatto visita ai bambini dell'ospedale pediatrico della Capitale in occasione dell'iniziativa Toys Days. Il portoghese ha regalato loro quaderni, colori ma soprattutto tanti sorrisi. Quella di ieri è stata solo l'ultima iniziativa in ordine cronologico della Roma, società tra le più attive in ambito sociale.