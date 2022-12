Locura Argentina, più di 4 milioni in strada: Dybala e la squadra via in elicottero

Locura. Questo il termine più adatto per definire quanto è successo in queste ore a Buenos Aires, dove l'Argentina campione del mondo ha ricevuto l'abbraccio incredibile del suo popolo. Dybala e tutta la squadra sono rimasti praticamente bloccati in autostrada, con una folla di più di 4 milionidi persone che si è riversata per le strade già dalla notte. Il pullman scoperto della Seleccion è riuscita a percorrere pochissimi chilometri in quattro ore, con tanto di spavento per il tentativo - per uno riuscito - di due tifosi di fare irruzione sul bus buttandosi dal cavalcavia. Anche questo ha portato alla decisione da parte dell'AFA e della sicurezza nazionale di interrompere il giro. Niente arrivo in piazza, all'obelisco, per la squadra che è stata costretta ad abbandonare il pullman addirittura a bordo di alcuni elicotteri. Così Paulo Dybala ha sorvolato Buenos Aires dal cielo, vedendo un oceano sterminato di persone in festa. Un'immagine che la Joya avrà sempre scolpite nella mente: "Non servono molte parole... Questo giorno sarà indimenticabile per tutti. Grazie mille Argentina!"