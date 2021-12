Lo Spezia torna ad allenarsi: Gyasi in gruppo, Reca e Sala a parte

Il numero 11 bianconero aveva lasciato il campo acciaccato, ma sta bene

Un giorno dopo rispetto alla Roma, ma anche lo Spezia è tornato ad allenarsi dopo il pareggio col Sassuolo per preparare il match all'Olimpico con i giallorossi. Come riporta il sito ufficiale dei liguri, per la squadra di Thiago Motta consueto riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni di possesso palla e intensa partitella finale a campo ridotto. Assente Maggiore, che ha partecipato a un evento in cui ha parlato anche del match con la Roma. Lavoro personalizzato come da programma per Reca e Sala, tutto ok invece per Gyasi, uscito acciaccato dalla sfida con il Sassuolo, ma regolarmente in gruppo senza conseguenze.