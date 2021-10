Lo sfogo di Villar: “Ho sempre sudato per questa maglia e ora ricevo insulti”

Le parole dello spagnolo: "Sto ricevendo tanti insulti per aver giocato molto male il primo tempo di una partita dopo che ho passato tanto tempo senza giocare"

Dopo la sconfitta della Roma contro il Bodo/Glimt per 6-1, la squadra ha ricevuto molte polemiche. In particolar modo Villar che si è sfogato così sui social: "Ho rispettato e sudato questa maglia in ogni allenamento e partita sin dal primo giorno qui, e l'anno scorso ho vissuto momenti incredibili che adesso non dimentico. Sto ricevendo tanti insulti per aver giocato molto male il primo tempo di una partita dopo che ho passato tanto tempo senza giocare. Avevo tanta voglia di giocare l'altro giorno e l'ho vista come un'opportunità di dimostrare che posso essere utile, ma a volte non ci si riesce e io, semplicemente, non ci sono riuscito. Fino al giorno in cui arriverà il momento di partire da questa città continuerò a impegnarmi per trovare più opportunità e per dimostrare il tipo di giocatore che sono, per essere utile alla squadra e per aiutare a raggiugere gli obiettivi, sia tifando dalla tribuna, panchina o giocando. Rialziamoci tutti insieme andiamo a vincere oggi. Sempre forza Roma". Dopo la prestazione insufficiente di giovedì scorso, Villar oggi, contro il Napoli, andrà direttamente in tribuna insieme ad altri compagni.