Lo Monaco: “Mourinho è un asino. Al Catania non lo avrei mai preso”

Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Palermo e Catania, è tornato a parlare di Mourinho. Tra i due non è mai corso buon sangue, con la disputa che inizia già nel 2008 con le famose dichiarazioni del tecnico: "Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto". Ai microfoni di ItaSportPress ha parlato di Monza-Roma: "Mourinho è un asino nelle cose di campo e cerca di fare show per alzare l'attenzione, ma ormai il suo monologo ha stancato perchè si ripete dopo ogni partita. Se avessi avuto soldi a sufficienza ai tempi del Catania, non l'avrei mai preso un tecnico così. Ho scommesso su Montella, Simeone e Zenga ma il portoghese, ben rappresentato dalla sua scuderia di procuratori, può gestire solo club con fuoriclasse. Sulla panchina del Sassuolo verrebbe esonerato dopo una settimana.