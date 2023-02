Lo Monaco di nuovo contro Mourinho: “Avevo ragione io, è un asino”

Dopo i botta e risposta del 2008, Pietro Lo Monaco torna a parlare di Mourinho. In quell'occasione il tecnico portoghese rispose all'ex dirigente del Catania che lo definiva "uno da prendere a bastonate sui denti", di non sapere chi fosse e che "Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto". Oggi, ai microfoni di "Un calcio alla radio", Lo Monaco riapre la disputa e afferma: "Ho avuto sempre ragione, lui è un’azienda e io ho detto che ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere lavoro in campo, per me è un asino".