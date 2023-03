Llorente: “Felice per vittoria ed esordio da titolare, peccato sia dovuto uscire”

In una serata magica per la Roma, c'è chi ha vissuto emozioni dolci e altre amare. Diego Llorente può gioire per la vittoria giallorossa e per la sua prima partita da titolare, ma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'intervallo per un fastidio all'adduttore:"Sono felice per la vittoria e per i miei primi minuti da titolare, in una partita molto speciale. È un peccato che sia dovuto uscire all'intervallo. Grazie ai tifosi per il loro sostegno. L'atmosfera era incredibile!", ha scritto su Instagram lo spagnolo in prestito dal Leeds.