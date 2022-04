Lippi: “Zaniolo è uno dei più grandi prospetti italiani. Grande lavoro di Mou”

Il ct campione del mondo ha parlato anche di Totti "L'ho portato in Germania anche se non era al top e sono stato ripagato"

Si scrive Marcello Lippi, si legge Mondiali del 2006. Quelli vinti dall'Italia, in pratica. In realtà, però, il commissario tecnico che ci ha portato sul tetto del mondo a Berlino non è solo questo. E in un intervento a "New Sound Level 90FM", l'ex allenatore ha parlato anche di Roma, di José Mourinho e del protagonista del momento, Nicolò Zaniolo.