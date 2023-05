Lippi: “Con il Bayer Mourinho ha disegnato una partita di grande concretezza”

Anche Marcello Lippi riconosce la grande prova della Roma nella sfida di giovedì contro il Leverkusen. L'ex tecnico della nazionale italiana, infatti, intervistato dal quotidiano "Libero", ha voluto sottolineare come, nonostante i giallorossi fossero decimati dagli infortuni, la gara sia stata orchestrata ottimamente da Mourinho: "Aveva 6-7 titolari fuori ma, per i giocatori che ha reclutato integri, Mourinho ha disegnato una partita di grande concretezza". Non mancano anche i complimenti a Cristante che con tanto sacrificio, e in una posizione non sua, ha dato dimostrazione di grande personalità: "Un leader è stato Cristante centrale difensivo". La Roma si è aggiudicata il primo atto della semifinale grazie a Bove, un risultato che, per Lippi, potrebbe essere decisivo: "Poi con Bove ha pescato il jolly vincente per l'1-0, risultato che può difendere bene a Leverkusen."