Lippi: “Mourinho contento di Spinazzola? Se sarà il suo allenatore…”

Il procuratore del laterale della Roma parla del suo assistito, sulla cresta dell'onda grazie all'ottimo Europeo disputato finora

L’agente di Leonardo Spinazzola, Davide Lippi ha parlato del suo assistito a calciomercato.com. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono anni che vado dicendo che Leonardo è un grande giocatore. Sono felice che lo stia dimostrando, è un campione e sta facendo un Europeo stratosferico. Magari qualcuno si mangia le mani. Sono contento che stia raccogliendo i frutti di tanto lavoro. In qualche grande squadra c’è stato, in qualche altra c’è stato vicino, ma ora deve concentrarsi sul suo percorso e speriamo di renderlo ancora migliore. Se sarà contento Mourinho di allenarlo? Se sarà il suo tecnico, sì…“ Il laterale della Roma, grazie alle sue ottime prestazioni nell'Europeo condite da due premi come Star of the match, ha attirato su di sé anche l'interesse di top club europei come Chelsea, Real Madrid e Paris Saint Germain.