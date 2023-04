Lina Souloukou, Rosella Sensi applaude: “Coraggiosa e competente, bravi i Friedkin”

Rosella Sensi applaude la decisione dei Friedkin di scegliere come nuova Ceo Lina Souloukou. Una figura femminile in un ruolo così importante del club giallorosso mancava proprio da quando Rosella ha lasciato la presidente del club nel 2011. In un post sui social ha raccontato le sue sensazioni: "La scelta di Lina Souloukou come nuovo Ceo e General Manager della Roma mi sorprende. In positivo. Si tratta di un dirigente importante, coraggioso, competente.Che ha combattuto i pregiudizi sulle donne contro i quali mi sono dovuta scontrare anche io. La conosco e ho apprezzato molto il suo lavoro all’ECA e la sua dedizione. Mi ha colpito una sua frase: “Ogni donna che ha successo in questo settore ha lavorato 10 volte di più di qualsiasi suo coetaneo maschio”. Non poteva esprimersi in maniera migliore. Complimenti a lei e ai Friedkin che l’hanno scelta per questo incarico così delicato. In bocca al Lupo e forza Roma sempre!"