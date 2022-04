Edoardo Leo: “La Roma si è riscattata. Impossibile non fare un film su Mourinho”

L'attore ha fatto una valutazione della stagione dei giallorossi, sbilanciandosi su una pellicola dedicata allo Special One

Edoardo Leo è intervenuto a Sky Sport per promuovere un documentario su Roma a cui ha preso parte. A margine ha anche parlato della stagione della squadra giallorossa: "I grandi imperatori romani hanno avuto grandi ascese e terribili cadute. Un po’ la storia della Roma di quest’anno che ha avuto momenti straordinari ma anche cadute memorabili. Poi ci siamo riscattati. Sembra una specie di destino che ci portiamo dietro. Mi piace quando la squadra non molla mai cercando fino alla fine di fare risultato. Mi sembra evidente che il carattere dell'allenatore si sta riversando sui giocatori". Sulla possibilità di fare un film su Mourinho ha rivelato: "Lo Special One è stato accostato alla figura di un condottiero in grado di guidare le proprie squadre verso obiettivi memorabili. Arrivati alla fine della carriera dello Special One sarà impossibile non raccontare la sua storia. Ha fatto innamorare tanti, ma si è fatto anche odiare. A Roma ha creato un'atmosfera positiva". Sull'addio di Totti e De Rossi: "Arrivare ai livelli di Francesco o Daniele è dura. Significherebbe vivere un'intera carriera con una sola maglia. Ho vissuto allo stadio il loro addio più quello di Bruno Conti. Spero tra dieci anni di poterne vivere un altro perché vorrebbe dire che qualche giocatore, come Pellegrini, ha deciso di rimanere qui per tutta la vita. Il calcio non è solo vittorie ma anche epica". In conclusione una battuta sul tanto atteso regista: "Io se Mou vuole mi faccio avanti".