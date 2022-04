Leicester-Roma, tutte le informazioni per i tifosi giallorossi

Il meeting point per il ritiro dei biglietti sarà attivo da giovedì 28 aprile a partire dalle ore 11.00.

Saranno 1600 i tifosi presenti al Leicester City Stadium, la Roma tramite un comunicato ha pubblicato tutte le informazioni utili per i sostenitori. Dal punto d'incontro per il ritiro dei biglietti all'orario per l'ingresso allo stadio: "Ecco cosa devono sapere i tifosi giallorossi che si recheranno a Leicester per la partita di giovedì 28 aprile, valida per l'andata delle semifinali di Conference League. Su indicazione delle Autorità Locali della città di Leicester, il meeting point per tutti i tifosi giallorossi in possesso di un voucher valido per il ritiro del biglietto sarà allestito presso il pub The Queen of Bradgade, situato nel centro della città (indirizzo 93-97 HIGH STREET, LEICESTER, LE1 4JB). Il meeting point sarà attivo giovedì 28 aprile a partire dalle ore 11.00. L’ingresso allo stadio sarà consentito dalle 18.30 (ora locale). Calcio d’inizio alle ore 20.00".