Leicester-Roma, da giovedì alle 10 in vendita i biglietti per il settore ospiti

Gli abbonati avranno la prelazione, il costo del tagliando è di 45 euro

Tra poco più di due settimane la Roma sarà di scena in Inghilterra per la semifinale d'andata di Conference League. I biglietti saranno in vendita a partire da giovedì. Il comunicato della società giallorossa:"Partirà alle ore 10 di giovedì 21 la corsa al biglietto di Leicester-Roma! L'andata delle semifinali di Conference League è in calendario giovedì 28 aprile alle 21 al Leicester Stadium. La prenotazione online prevede l’acquisto di un voucher pdf, che darà diritto al ritiro del biglietto valido per l’accesso allo stadio presso il Meeting Point che sarà allestito presso la città di Leicester il giorno della partita per tutti i tifosi romanisti. Il prezzo del Settore Ospiti (Block M2-M3) è di 45€. L’acquisto del voucher non costituisce diritto di prelazione per l’eventuale finale. In tutte le fasi di vendita, potrà essere prenotato massimo un biglietto per transazione". La vendita è divisa in 2 fasi: "La prima riservata ai titolari di abbonamento AS Roma. Dalle ore 10 di giovedì 21, alle 11:59 di venerdì 22 aprile. Per finalizzare la prenotazione, dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento 21-22. Mentre l'eventuale vendita libera partirà dalle ore 12 di venerdì 22, alle ore 10 di martedì 26 aprile. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione".