Leicester, Pereira: “Contro la Roma sarà una grande gara”

“Non abbiamo ottenuto il miglior risultato nella gara d’andata con il PSV. Domani vogliamo iniziare bene contro la Roma. Sarà la prima semifinale europea del club, abbiamo la possibilità di arrivare in finale e vincere una competizione europea. Sarà una grande gara contro la Roma e ne siamo consapevoli. Sappiamo che la Roma ha buoni giocatori, è una squadra aggressiva. Dobbiamo fare del nostro meglio per passare. Giocheremo davanti ai nostri tifosi e sono sicuro che ci sarà una bella atmosfera. Siamo tutti davvero emozionati per questa sfida. È una competizione nuova. Siamo vicini alla fine e faremo del nostro meglio per andare in finale. Dovremo fare bene per passare".