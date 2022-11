Lega Calcio a 8, Totti perde la Supercoppa contro la Roma davanti a Noemi e Cristian

Un Halloween amaro per Francesco Totti, che all'Orange Football club, sotto gli occhi di Cristian, figlio maggiore, e Noemi, è uscito sconfitto per 2-0 nella finale di Supercoppa della Lega calcio a 8 contro la Roma, il suo passato. L'attesa è tutta per lui e il primo squillo arriva subito, direttamente da calcio inizio. Il numero 10 ha cercato di sorprendere il portiere della Roma con uno scavetto da centrocampo terminato alto di un soffio. Occasione che ha subito scaldato la folla arrivata in massa solo per cercare di strappare un autografo o una foto all'idolo di casa. Da lì in poi però una prima frazione tutta a tinte giallorosse. Grussu, numero 1 della Totti Soccer Weese, è stato decisivo in più occasioni per evitare, o quantomeno ritardare il vantaggio giallorosso. Prima autore di un miracolo su una girata volante di Federici, attaccante e numero 10 della Roma, poi alza sopra la traversa una punizione potente e precisa. L'unico altro squillo creato dall'ex capitano, arriva nell'ultimo istante del primo tempo con una punizione magistrale che scheggia la parte alta della traversa. Il vantaggio della Roma arriva a inizio ripresa proprio con Federici, uno dei migliori in campo. Pochi minuti più tardi i padroni di casa trovano anche il raddoppio grazie ad un'ingenuità della difesa ospite che ha spianato la strada al raddoppio. Un ritorno indigesto dunque per Totti che, a due passi dall'Olimpico, mentre il suo gioiellino Volpato salvava la Roma di Mourinho a Verona, non è riuscito ad imporsi contro il suo passato.