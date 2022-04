Lega Calcio a 8, Totti perde la Supercoppa contro la Lazio (4-2)

L'ex capitano giallorosso nonostante un gol e un assist non è riuscito ad evitare la sconfitta della sua squadra

Al Campo della Romulea va in scena la Supercoppa della Lega Calcio a 8. La SS Lazio C8 che l'anno scorso ha dominato vincendo tutte e 3 le competizioni a disposizione dovrà vedersela con il Totti Sporting Club che ha affrontato nella finale di coppa della stagione passata e che due stagioni fa mise a segno la doppietta Scudetto - Coppa Italia battendo proprio la Lazio in finale. Ritorno a casa per Francesco Totti che è nato a Porta Metronia e proprio al Campo Roma ha giocato le sue prime partite. Tribuna totalmente piena per questa attesissima gara. Parte subito forte la squadra dell’ex capitano giallorosso che nei primi istanti di gara sfiora il vantaggio diverse volte. Ma ad andare avanti è la formazione biancoceleste che chiude la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio. Nel secondo tempo la squadra di Francesco Totti subisce anche la terza rete ma grazie al numero 10 riesce a diminuire lo svantaggio. Prima è decisivo con l'assist per Moscardelli e poi trova il gol su calcio di punizione. A pochi minuti dal termine la Lazio sigla il quarto gol e vince la Supercoppa. Nulla da fare per il Totti Sporting Club che per il secondo anno di fila non riesce a portare a casa il trofeo.