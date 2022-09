Lega Calcio a 8 al via, non solo Totti. In campo Aldair, Pizarro e Aquilani

Francesco Totti, ma non solo. Sta per iniziare la nuova stagione per la Lega Calcio a 8. Il campionato di Serie A sarà composto da 22 formazioni e si parte subito forte con la finale di Supercoppa proprio tra la Roma scudetta e la formazione in cui gioca lo storico capitano giallorosso (vincitore della coppa Italia) . Il numero 10 giocherà con la ‘Totti Soccer Weese’. Insieme al classe ’76 attenzione alle sorprese. Ci saranno anche Aldair, Aquilani, Calaiò, Floro Flores, Moscardelli, Pizarro e Santacroce. La presentazione della stagione avverrà domani alle ore 10.30 presso il Salone d’Onore del Coni dove interverrl, tra gli altri, l’Assessore allo Sport della Capitale, Alessandro Onorato.