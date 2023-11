Lecce, squadra quasi al completo con la Roma: domani rifinitura al “Via del Mare”

D'Aversa può sorridere: solo Corfitzen e Dermaku saranno fuori dai convocati. Listkowski non si è allenato per un attacco febbrile ma dovrebbe recuperare

Meno due giorni al match dell'Olimpico tra Roma e Lecce. La squadra di Roberto D'Aversa, questa mattina, si è allenata per preparare la sfida contro la formazione di Mourinho. Il tecnico dei salentini può sorridere visto che avrà la rosa quasi al completo. Gli unici assenti saranno sicuramente Corfitzen e Dermaku che proseguono nel lavoro personalizzato dopo i rispetti infortuni. In dubbio per la trasferta nella Capitale anche Listkowski, che è rimasto a riposo per un leggero stato influenzale, ma dovrebbe recuperare. Il Lecce domani, prima di partire per Roma, svolgerà la rifinitura allo stadio "Via del Mare".