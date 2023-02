Lecce-Roma il retroscena, Aureliano su Mourinho: “Un grande senza aver mai giocato”

Parole al miele del direttore di gara per lo Special One prima dell'inizio del secondo tempo tra i giallorossi e la formazione di Baroni

Curioso siparietto nel tunnel dello Stadio Via del Mare. Prima del ritorno in campo per il secondo tempo delle due squadre, l’arbitro Aureliano e José Mourinho si sono salutati dandosi il cinque con la mano. Poi il direttore di gara si è intrattenuto con Gallo parlando proprio dello Special One: "Quante partite ha? Dove ha giocato a calcio? Dimmi... Nessuno diventa un grande così”. Queste le parole dell'arbitro che poi si è indicato la testa per elogiare la mentalità e le capacità del tecnico portoghese.