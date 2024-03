Lecce-Roma, Dybala recuperato ma parte dalla panchina. Il Napoli pensa a Tiago Pinto

L'argentino si è allenato in gruppo ed è partito per la Puglia per il match di domani sera, dove non ci saranno Spinazzola e Kristensen. Florenzi: "Milan-Roma, quante emozioni"

Redazione 31 marzo 2024 (modifica il 31 marzo 2024 | 20:26)

Pasqua di allenamento per la Roma, che domani sera torna in campo per la trasferta di Lecce. La notizia più importante è stata la presenza di Paulo Dybala in gruppo, che resta comunque da valutare per il match del Via del Mare per una maglia da titolare. Out invece Kristensen, Spinazzola e Azmoun. L'argentino ha fatto parte della spedizione verso la Puglia,dove c'è anche Smalling. Toccherà dall'inizio a Romelu Lukaku, con buona probabilità insieme a El Shaarawy e Baldanzi. La Joya è quindi a disposizione, ma l'imperativo è quello di non rischiare. Ci sarà il Lecce di mister Gotti, che ritrova Lameck Banda dopo l'infortunio.

Intanto ha parlato Alessandro Florenzi, che è tornato sulla Roma e il rapporto con Daniele De Rossi a pochi giorni dalla supersfida col Milan:"Per me è una partita dalle grandi emozioni. Affrontare la mia squadra del cuore con il loro allenatore che è una persona importante nella mia vita in generale, che mi è stata tanto vicino nei momenti di sconforto e con il quale abbiamo gioito insieme nei momenti belli. Sarà una partita bella e molto emozionante per me". Dai rossoneri anche le parole di Gerry Cardinale sulla questione stadio: "Spero che Dan Friedkin riesca a realizzare uno stadio. Sicuramente farò tutto il possibile per sostenerlo, perché l'Italia ha bisogno di più infrastrutture per lo spettacolo dal vivo". Sarà una settimana durissima, che si chiuderà col derby contro la Lazio che potrebbe recuperare Rovella e anche Lazzari mentre Provedel sta meglio ma è difficile vederlo in campo sabato prossimo. Infine il Napoli, a caccia di un ds, valuta anche la candidatura di Tiago Pinto. Sono poi ore di apprensione per le condizioni critiche di Fabrizio Iacorossi, personal trainer di Totti vittima di un incidente stradale mentre era in bici.

