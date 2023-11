Lecce, per la Roma recuperano in tre: Blin, Kaba e Burnete. Ancora out Dermaku

Subito dopo il ko di Coppa Italia, i salentini sono immediatamente scesi in campo per preparare la sfida alla squadra di Mourinho. D'Aversa sorride a metà. Personalizzato anche per Corfitzen

Dopo il brutto ko di Coppa Italia contro il Parma, il Lecce si è ritrovato immediatamente per preparare la sfida di domenica contro la Roma. Per coloro i quali hanno giocato ieri c'è stata la classica seduta di scarico, mentre tutti gli altri sono scesi in campo per il consueto allenamento. Questa mattina, D'Aversa ha potuto sorridere per il ritorno in gruppo di Blin, Kaba e Burnete. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Dermaku e Corfitzen. All'Olimpico, i salentini tenteranno il riscatto dopo le ultime 6 partite in cui è mancata la vittoria.