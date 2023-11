Lecce, D’Aversa: “Oggi era importante in vista della Roma”. Venuti: “Siamo vivi”

Il Lecce cade in casa per 4-2 ed esce dalla Coppa Italia per mano del Parma, a quattro giorni dalla partita dell'Olimpico contro la Roma. Nel postgara le parole in conferenza stampa del tecnico dei pugliesi Roberto D'Aversa:"Vedendo il risultato finale la sconfitta è un po' pesante. Sono partiti meglio loro, nel secondo tempo siamo stati bravissimi a riprendere la partita. Sul 2-2 meritavamo di vincere, purtroppo siamo qui a commentare tante azioni da gol sbagliate e alla fine ci siamo fatti gol da soli. Non ci possiamo permettere di subire quattro gol. Era una partita importante, anche per come si andrà ad affrontare la gara di domenica. La partita di stasera serviva anche per il morale, la vittoria manca da un po'. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Bisogna sempre giocare con entusiasmo, nonostante la sconfitta".