Lecce, Corvino: “Ho rifiutato la Roma e la Juventus quando ero alla Fiorentina”

Le sue parole: "Accadde dopo la quarta qualificazione consecutiva in Champions League ottenuta con la Fiorentina, ma non mi va di parlare del passato"

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno. Ha parlato del rifiuto alla Roma quando lavorava alla Fiorentina. Queste le sue parole: È stato vicino a lavorare per grandi club?“Si, Juventus e Roma. Accadde dopo la quarta qualificazione consecutiva in Champions League ottenuta con la Fiorentina, ma non mi va di parlare del passato. Ho scelto di lasciare due anni fa la Fiorentina e ho declinato altri inviti soltanto per tornare a Lecce. Questo sarà il mio ultimo volo”.