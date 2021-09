Le probabili formazioni di Roma-Udinese: Smalling in difesa, Elsha si candida

Calafiori pronto alla terza gara consecutiva, Zaniolo potrebbe riposare

A Verona è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Roma che vuole subito ripartire e mette nel mirino la sfida di giovedì sera. All'Olimpico arriva l'Udinese di Gotti, anche lei battuta per la prima volta in campionato nell'ultima uscita contro il Napoli. Mourinho non ha intenzione di perdere altri punti per strada, soprattutto per il morale dell'ambiente visto il derby di domenica. Tra i pali confermato come sempre Rui Patricio, al centro della difesa si rivede Smalling assieme Mancini, con Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra vista la lieve distorsione al ginocchio di Vina che lo ha costretto a saltare le sfide contro CSKA Sofia e Verona. A centrocampo non si tocca il duo Veretout-Cristante, mentre davanti potrebbe trovare spazio El Shaarawy a discapito di Zaniolo. A completare il reparto offensivo ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham.