Le formazioni ufficiali di Italia-Germania: Pellegrini e Cristante titolari

Stasera alle 20.45 andrà in scena la prima partita degli azzurri nella nuova edizione di Nations League. Due giallorossi partiranno dal primo minuto

Questa sera alle 20.45 andrà in scena la prima partita degli azzurri nella nuova edizione della Nations Laegue, Italia-Germania. Dal primo minuto scenderanno in campo anche due giocatori della Roma, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini (che giocherà con la maglia numero 10). Gianluca Mancini si accomoderà in panchina, mentre Leonardo Spinazzola non è stato convocato e si accomoderà in tribuna per scelta tecnica. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.