Lazio, Zaccagni: “Il derby d’andata è stata la gara più sentita della mia carriera”

Sul salto di qualità e le aspettative in vista del derby: “Con le grandi abbiamo sempre fatto benissimo, forse ci è mancato qualcosina con le altre. Le grandi partite ci appartengono di più e troviamo più motivazioni. Dobbiamo migliorare in questo, mettendoci sempre più motivazione anche se chi gioca contro di noi sta dietro in classifica. per quanto riguarda il derby sarà una sfida importantissima per la Champions e sarà importantissima perché è il derby. Le chiavi per vincere saranno cuore e personalità.”