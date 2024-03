Lazio-Udinese, i tifosi friulani espongono il simbolo dei Fedayn romanisti

Durante Lazio-Udinese , in corso all'Olimpico, è comparso il simbolo del gruppo ultras della Roma dei Fedayn . I tifosi friulani hanno assistito alla partita dai D istinti Sud che in occasione delle partite casalinghe biancocelesti diventa il settore ospiti e gli ultras bianconeri hanno manifestato così la loro vicinanza con la tifoseria giallorossa . Il gruppo romanista è gemellato con i Teddy Boys della curva Nord friulana che nel Roma-Udinese dell'aprile 2023 resero omaggio ai Fedayn con uno striscione: "Salutiamo con rispetto quello storico muretto".

