Lazio, Rovella: “Il derby è stato incredibile. Si sentiva che fosse una gara diversa”

Il derby di Roma riesce a regalare emozioni anche quando termina con uno 0-0 e tanta paura di giocarlo da parte delle due squadre. Per il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, era la prima volta e ai microfoni di lalaziosiamonoi.it, ha raccontato le sue sensazioni: "Veniamo dal derby che è abbastanza sentito qua a Roma, è stato incredibile, è stato il mio primo derby. Dalle coreografie all’atmosfera che c'era, si sentiva che fosse una partita diversa. Il mister diceva che chi era qui da più tempo doveva dire qualcosa a noi per farci capire il derby. Avendo giocato anni in Serie A guardavo sempre il derby, è bellissimo da vedere. Già sapevo cosa significasse. Ho parlato con Luis Alberto e mi ha raccontato della sua prima volta, abbiamo parlato in generale. E' stato bello entrare, è stata una scossa di adrenalina incredibile".