Lazio, Romagnoli: “Meglio un punto della sconfitta. Il derby è molto pesante”

Nessun gol ma tanto agonismo. "Un punto importante. Volevamo vincere e dispiace perché avremmo fatto un bel salto in avanti. Quando non si può vincere però è meglio tenersi un punto e andare avanti. Ora c'è la sosta, abbiamo bisogno di recuperare".

La Lazio adesso a che punto del percorso è? "È un percorso lungo perché non abbiamo fatto bene all'inizio. Siamo comunque là e ora abbiamo la Champions dove dobbiamo passare il turno. Dobbiamo tornare a vincere anche in campionato".

È stato peggio prepararla questa partita o giocarla? "L'ho sempre sognato ma è pesante, per noi è molto pesante. È la partita che tutti sognano di giocare".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.