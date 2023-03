Lazio-Roma, tensione fuori l’Olimpico: ferito un agente di Polizia

Cresce l'attesa del derby e di conseguenza sale anche la tensione fuori lo Stadio Olimpico dove sono stati schierati circa 1000 agenti tra Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili. Come riportato da La Repubblica, intorno alle 15 sono iniziati i lanci di fumogeni e petardi che hanno colpito e ferito alla testa un agente della Polizia. Le forze dell'ordine, così come alcuni tifosi, sono arrivati nei pressi dell'impianto già dall'ora di pranzo iniziando a presidiare i luoghi d'incontro di entrambe le tifoserie. Il punto considerato più pericoloso è quello del lungotevere a ridosso del ponte Duca d'Aosta nel quale le due tifoserie potrebbero venire a contatto e dove in questo momento sono schierate più di dieci camionette della Polizia. Come riportato invece da Sky Sport, le due tifoserie hanno cercato il contatto all'altezza del Ponte della Musica. Pronto però l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sventato i possibili scontri.