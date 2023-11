Lazio-Roma, Mourinho furioso contro l’arbitro: ecco cosa gli ha detto

Clima teso allo stadio Olimpico nel derby e Mourinho perde la testa per una decisione di Massa. Al 50' del secondo tempo l'arbitro non estrae il secondo giallo nei confronti di Immobile che commette un brutto fallo su Llorente e poi si lamente con il direttore di gara. Lo Special One diventa un furia e urla: "Non hai avuto le pa***". Il mister portoghese non ha dimenticato che nell'ultimo derby proprio Massa tirò fuori il doppio giallo per Roger Ibanez e la Roma fu costretta a giocare per oltre un'ora con l'uomo in meno.