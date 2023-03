Lazio-Roma, Lotito alla squadra: “Dobbiamo entrare in campo col veleno”

Claudio Lotito ha caricato la Lazio in vista del derby. Il presidente dei biancocelesti era presente alla rifinitura e ha parlato alla squadra. "Dobbiamo entrare in campo sicuri di chi siamo e col veleno", queste le sue parole riportato da Il Messaggero. Oggi alle ore 18 andrà in scena la stracittadina. Alla vigilia non hanno parlato Sarri e Mourinho. Il silenzio stampa della Roma continuerà anche oggi. Nessun tesserato lascerà dichiarazioni nel pre e nel post match.