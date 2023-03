Lazio-Roma, l’omaggio della Sud per Mazzone: “Non bisogna vincere per essere ricordato”

Nel giorno dell'86esimo compleanno di Mazzone la Curva Sud ha deciso di omaggiarlo con un bellissimo striscione nel derby: "Non bisogna solo vincere per essere ricordato. Dal tuo popolo sarai sempre omaggiato. Auguri Sor Carletto simbolo di tutti i papà". Carlo è amato come pochi altri allenatori dai romanisti. Oggi era arrivato anche il messaggio d'auguri del club sui social e lui ha risposto così: "Vi voglio bene. Siete nel mio cuore. Sempre forza Roma".