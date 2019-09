Lazio-Roma, UFFICIALE: in difesa Mancini e Zappacosta, Florenzi davanti – LIVE – VIDEO

La Roma per invertire il pronostico, la Lazio per confermarsi. Seconda giornata di Serie A e all’Olimpico è già tempo di derby: la squadra giallorossa vuole riscattare il 3-3 nell’esordio contro il Genoa che ha lasciato luci e ombre. Discorso diverso per i biancocelesti, che arrivano dal secco 3-0 a Genova contro la nuova Sampdoria di Di Francesco. Fonseca cambia qualcosa rispetto all’undici della prima di campionato: in porta confermato Pau Lopez, in difesa le due novità sono Zappacosta a destra e Mancini al fianco di Fazio con Kolarov inamovibile a sinistra. In mediana di nuovo panchina per Veretout e Diawara, dal 1′ giocano ancora Pellegrini e Cristante. Cambio anche sulla trequarti: accanto a Under e Zaniolo c’è Florenzi, che scala dalla difesa per dare più equilibrio e manda in panchina Justin Kluivert. Davanti non si tocca Edin Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Guerrieri, Proto, Bastos, Marusic, Patric, Vavro, A. Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Parolo, Adekanye, Caicedo.

All.: Simone Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Smalling, Cetin, Santon, Veretout, Pastore, Diawara, Schick, Antonucci, Kluivert.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Carbone – Bindoni.

IV uomo: Rocchi

Var: Mazzoleni

AVar: Vivenzi

LIVE PREPARTITA

Ore 16.35 – Ecco la Roma nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

Ore 16.25 – La Roma arriva all’Olimpico: il pullman giallorosso è passato tra la carica dei tifosi romanisti.