Lazio-Roma, biglietti in vendita alle 16: si gioca alle 18. Tutte le info

Ci sarà una fase di prelazione, poi la vendita libera. La curva costerà 45 euro e la gara sarà visibile anche in diretta su Italia 1

Una settimana, anzi meno. E sarà derby di coppa, che vale una semifinale. La Lazio ha già messo in vendita i biglietti dei settori Nord e Tribuna Tevere (circa 10.000 già piazzati in prelazione) che saranno riservati solo ai tifosi biancocelesti con prezzi che erano già orientati verso il derby e che avrebbero previsto un rimborso in caso di passaggio della Cremonese. Questi i prezzi: 45 euro Curva e Distinti, Tevere Parterre 60, Tevere normale 65, Monte Mario laterale 110, centrale 150 euro (esclusi i diritti di prevendita). La Lazio riserverà alla Roma come tutti i derby casalinghi circa 20.000 biglietti tra Curva Sud, Distinti e Monte Mario lato Sud. Il club giallorosso partirà la vendita alle 16 con una prelazione per gli abbonati (36.000): se ci sarà qualche scorta che resterà invenduta scatterà la vendita libera a partire dai prossimi giorni. La partita, infine, si giocherà il 10 gennaio alle 18.00. La gara sarà visibile in diretta su Italia 1. Ecco i dettagli sul comunicato del club

Modalità di vendita — Gli abbonati AS Roma di Curva Sud centrale e laterale potranno esercitare il diritto di prelazione nei suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio 2024. Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. La scelta del posto e del settore saranno libere, pertanto non sarà garantita la conferma del posto/settore dell’abbonamento. Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto:

Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale

Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale

Settore Distinti Sud Est (INGR. 22/24) e Tribuna Monte Mario Sud (INGR. 11/13)

Gli abbonati AS Roma di Curva Nord, Distinti Sud, Distinti Nord Est, Tribuna Tevere, Parterre, Tribuna Monte Mario ed Hospitality potranno esercitare il diritto di prelazione nel settore Distinti Sud Est e Tribuna Monte Mario Lat Sud, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio 2024. Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. I settori Distinti Sud Est e Tribuna Monte Mario Laterale Sud non saranno disponibili in prelazione agli abbonati di Curva Sud Centrale e Laterale.

Prevendita abbonati coppe. I possessori del solo Abbonamento Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita su tutti i posti disponibili, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 di lunedì 8 gennaio 2024. Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Vendita libera. L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 16.00 di lunedì 8 gennaio 2024. Sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione.

Prezzi — Curva Sud 45€. Tribuna Monte Mario laterale Sud 110€ (Under 16 € 60). I prezzi saranno validi sia in prelazione che per l’eventuale vendita libera. I settori di Tribuna Monte Mario Nord e Tribuna Tevere saranno gestiti direttamente dalla società SS Lazio tramite i canali di vendita dedicati. Non sarà pertanto garantito alcun diritto di prelazione ad abbonati AS Roma su tali settori.

Riduzioni — Persone con disabilità su sedie a rotella più accompagnatore. Il ridotto per le persone con disabilità su sedia a rotelle ed accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente chiamando il Contact Center Roma allo 06/89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30). Dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 15.00 di lunedì 8 gennaio 2024, i posti disponibili saranno riservati agli abbonati AS Roma del settore Tribuna Tevere Disabili (fino ad esaurimento posti disponibili). Eventuale vendita libera dalle ore 16 di lunedì 8 gennaio 2024. Prezzo: 50€ per la coppia (non è consentito acquisto separato)

Persone con disabilità deambulanti più accompagnatore. Il ridotto per le persone Invalidi 100% con accompagnatore, sarà acquistabile esclusivamente chiamando il Contact center Roma allo 06/89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30). Dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 15.00 di lunedì 8 gennaio 2024, i posti disponibili saranno riservati agli abbonati AS Roma del settore Tribuna Tevere (fino ad esaurimento posti disponibili). Eventuale vendita libera dalle ore 16 di lunedì 8 gennaio 2024. Prezzo: 60€ a persona (120€ per la coppia, non è consentito acquisto separato).

Ingresso Bambini. Su indicazione del club organizzatore, i bambini nati dal 1° gennaio 2019 potranno entrare allo stadio senza biglietto. Per tutti i nati prima della suddetta data sarà necessario acquistare un biglietto.

