Lazio-Roma, la moviola: annullato un gol a Cristante, ammoniti N’dicka e Mancini

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var del derby diretto da Massa

La Roma, dopo la sconfitta contro lo Slavia, deve rialzare la testa in campionato. Oggi (ore 18) ci sarà il derby contro la Lazio, una sfida che come sempre vale molto più dei semplici 3 punti in palio. La sfida sarà diretta da Davide Massa della sezione di Imperia con Bindoni e Tegoni come assistenti. Al Var scelto invece Irrati coadiuvato da Paganessi (Avar). Il quarto uomo è Colombo.

Lazio-Roma, la moviola -

87' Ammonito Azmoun per fallo ai danni di Isaksen

67' Giallo per Luis Alberto: gran lavoro di Dybala che protegge palla e guadagna il calcio di punizione

38' Primo ammonito nella Lazio: giallo per Immobile per un intervento in scivolata su Mancini, poi si accende una mischia placata da Massa senza cartellini

37' Ammonito anche Lukaku: trattenuta ai danni di Guendouzi all'altezza del centrocampo

33' Giallo in direzione di Sarri, tecnico dei biancocelesti troppo insistente nelle proteste

31' Ammonito N'dicka per fallo ai danni di Felipe Anderson. Due terzi della difesa giallorossa già ammonita

18' Ammonito Mancini: il difensore giallorosso trattiene Immobile e Massa lo punisce subito con il giallo

13' Gol annullato alla Roma: sulla conclusione di Karsdorp raccoglie Cristante che mette in porta ma in posizione di offside

