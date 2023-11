Lazio-Roma, il raccattapalle ci mette troppo: proteste della panchina giallorossa

Proteste in direzione del quarto uomo per il troppo tempo impiegato dal raccattapalle per dare il pallone a Karsdorp che si apprestava a battere una rimessa pericolosa

Redazione

Animi accesi al 40' del derby tra Lazio e Roma. La panchina giallorossa si è lamentata del troppo tempo impiegato dal raccattapalle per consegnare il pallone a Karsdorp pronto a battere la rimessa. L'olandese era intenzionato a battere il fallo laterale verso la porta sorprendendo così la difesa biancoceleste, ma il pallone non è arrivato subito e la retroguardia laziale ha avuto il tempo di rimettersi in posizione. Per l'accaduto sono arrivate le proteste di Mourinho e del suo staff in direzione del quarto uomo al fine di richiamare il ragazzo che ha tardato a consegnare la sfera.

