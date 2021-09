Lazio-Roma, Guida arbitra il derby: al Var c’è Irrati

Il match dell'Olimipico sarà arbitrato dal fischietto nato a Pompei

Dopo la vittoria con l'Udinese, poco spazio per festeggiare o rilassarsi. Domenica alle 18 la Roma è attesa dal derby della capitale contro la Lazio e l'AIA ha già diramato le squadre arbitrali per i match della sesta giornata di Serie A . All'Olimpico dirigerà il match Marco Guida, con Meli e Peretti assistenti. Il IV Uomo sarà Di Bello mentre Irrati il Var, con Longo nel ruolo di AVar. Compito importante per il fischietto di Pompei, della sezione di Torre Annunziata , soprattutto dopo il tanto discusso rosso a Pellegrini. Per Guida sarà il secondo derby capitolino in carriera, dopo l'1-1 del primo settembre 2019 con gol di Kolarov e Luis Alberto.

I precedenti tra l'arbitro campano e la Roma parlano a favore dei giallorossi, ma non troppo: in 23 partite sono 10 le vittorie, 6 i pareggi e 7 le sconfitte. L'ultimo incrocio risale ad aprile, la vittoria di misura contro il Bologna che ha interrotto una serie negativa di ben quattro ko con Guida a dirigere. Bilancio meno positivo per la Lazio: in 21 partite 8 vittorie, 6 pari e 7 sconfitte. L'ultimo precedente è relativo a ottobre della scorsa stagione, l'1-1 con l'Inter all'Olimpico. Occhi puntati anche sul Var Irrati, da molti considerato come uno dei top mondiali dietro lo schermo. Quasi due anni fa l'arbitro toscano aveva fatto infuriare Fonseca e la Roma per un'espulsione decisamente eccessiva per Fazio nel primo tempo in casa dell'Udinese. Tanti tifosi romanisti, però, ancora ricordano anche l'episodio nel 2017 in Roma-Inter, quello del mancato rigore per il fallo di Skriniar su Perotti nel match poi vinto dai nerazzurri. Queste le designazioni completa della prossima giornata: