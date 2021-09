Lazio-Roma: domani alle 20 la conferenza stampa di Sarri

Il tecnico biancoceleste parlerà nella giornata di sabato in vista del derby di domenica

Il derby è alle porte. Domenica alle 18:30 il fischio d'inizio. Maurizio Sarri, come riporta il sito ufficiale del club, parlerà come di consueto alla vigilia di ogni partita. La conferenza si terrà nella giornata di domani, alle 20. I canali social della squadra biancoceleste trasmetteranno la conferenza. La Lazio arriva al derby dopo un pareggio rimediato in extremis in casa del Torino. La Roma invece dalla difficile vittoria interna contro l'Udinese.