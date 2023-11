Lazio, Pellegrini: “Nel derby il nostro pubblico ci dà qualcosa in più”

Luca Pellegrini sarà un ex nella sfida tra Lazio e Roma di domenica sera. Il terzino biancoceleste, dopo la vittoria con il Feyenoord ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul derby: "La spinta ce l'abbiamo in ogni partita, poi un pubblico così ti dà qualcosa di più, sembrava di volare. Oggi sono stati il dodicesimo uomo in campo, anche il tredicesimo. Per noi è importantissimo avere questo supporto dalla nostra gente. Poi una domanda sulla scelta tra la Champions e il derby: "Sono due partite importantissime. Difficile scegliere. La risposta di oggi è stata bellissima, soprattutto da quello da cui venivamo. Loro hanno avuto atteggiamenti poco sportivi, ma il tempo è galantuomo".