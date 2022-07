Lazio, Pedro: “L’unica cosa che voglio è vincere trofei con questa maglia”

Pedro, attaccante della Lazio ed ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN spiegando i suoi prossimi obiettivi con la maglia biancoceleste in Italia: "L'unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e qui mi manca. Vincere il campionato non è una cosa impossibile, è difficile perché ci sono tante squadre forti. Bisogna lavorare e fare le cose fatte bene. Marcos Antonio? Mi sta piacendo molto in un ruolo importante, gioca la palla velocemente".