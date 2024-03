Lazio, Pedro: “Il derby è una partita difficile, dobbiamo combattere fino alla fine”

"In pochi giorni Tudor ha lavorato bene e noi avevamo bisogno di questo - ha detto Pedro ai microfoni di DAZN al termine di Lazio-Juventus - Ha dato nuova idea di gioco, quello che lui vuole, pressare alto e forte, uomo su uomo in costruzione palla. Oggi abbiamo fatto bene contro una squadra forte, fisica. Diamo tanto valore a questa vittoria. Ora rigiocheremo contro di loro la Coppa e sarà una partita fisica. Dobbiamo riposare e recuperare. Loro sono molto fisici, giocano bene in contropiede e sapevamo la loro forza, soprattutto con Chiesa che dà una spinta in più e penso che abbiamo lavorato bene. Siamo stati compatti, abbiamo combattuto fino alla fine. Una vittoria importante quella di oggi, siamo qui per andare avanti in classifica. Davamo tanto valore a questa partita e abbiamo ottenuto questo obiettivo.