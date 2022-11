Lazio, Paolo Negro prende in giro la Roma sui social: “La spazza Ibanez”

Paolo Negro, ex difensore della Lazio ma idolo dei romanisti per il famoso autogol nel derby, ha preso in giro il numero 3 dei giallorossi su Instagram per l'errore di ieri: "La spazza Ibanez". L'errore di Roger è stato decisivo per la sconfitta della squadra di Mourinho che fino a quel momento non aveva rischiato nulla. Non è la prima volta che Ibanez sbaglia in una stracittadina, anche nel 2021 una sua sbavatura spianò la strada a Immobile per la rete del vantaggio.