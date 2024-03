Lazio, Lotito su Tudor: “Ho ricevuto il suo apprezzamento. Ha rifiutato la Roma”

Le sue parole: "La verità è che a qualcuno dà fastidio che il sottoscritto sia riuscito a risolvere il problema in 24 ore"

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri , Claudio Lotito è andato subito a caccia del nuovo allenatore. Tramontata l'ipotesi Rocchi il patron della Lazio ha scelto Tudor . Il presidente biancoceleste ha parlato della sua scelta a Il Messaggero. Queste le sue parole: "La verità è che a qualcuno dà fastidio che il sottoscritto sia riuscito a risolvere il problema in 24 ore al primo e unico appuntamento. Ho alzato il telefono, ho incontrato gli agenti e ricevuto l'apprezzamento di Tudor, che aveva già rifiutato Napoli e Roma ".

