Lazio-Feyenoord, trasferta vietata ai tifosi olandesi in Europa League

Matteo Piantendosi, prefetto di Roma, ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per la sfida di Europa League tra Lazio e Feyenoord in programma giovedì 8 settembre. Il provvedimento è stato deciso per "preservare la città da possibili disordini" dopo gli eventi nel 2015 in cui i tifosi del Feyenoord, poco prima della partita contro la Roma in Europa League, danneggiarono la fontana della Barcaccia di Bernini in piazza di Spagna.