Lazio, clamoroso errore sulla maglia celebrativa del 26 maggio

Non potendo festeggiare trofei in questa stagione la Lazio ha preparato la maglia celebrativa in vista del decennale del 26 maggio. il kit è stato presentato con un video su Twitter ma agli occhi più attenti non è sfuggito un clamoroso errore ortografico che comparirà sul colletto della divisa che indosseranno i giocatori laziali. La scritta è: "L'aquila e' Roma". Con l'apostrofo sulla e al posto dell'accento che richiede la terza persona singolare del verbo essere. Il post è diventato subito virale sui social.