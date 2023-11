Lazio, Cataldi: “Pedro tuffatore? Ha vinto più titoli di Mourinho”

Come hai vissuto l’attesa del derby? Gli aspetti positivi da cui ripartire? “L’attesa è complicata, dalla mattina presto. Per me è sempre difficile preparare questa partita, è particolare. Lo sapete tutti cosa vuol dire per me e per voi. L’atteggiamento di questo periodo è importante, tranne la partita in Olanda, parlando dall’ultima pausa nazionali la Lazio è cresciuta. Oggi ci è mancato il gol, Rui Patricio ha fatto un miracolo, poi c’è stato il palo e altre occasioni. Poi la partita è scivolata così. Se guardiamo i 90 minuti abbiamo fatto una buona partita”.