L’Atalanta prepara la trasferta di Roma: differenziato per Zapata e Djimsiti

Bergamaschi in campo a Zingonia per arrivare al meglio alla partita contro i giallorossi

L'Atalanta è tornata a lavorare per preparare al meglio la sfida dell'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Come riportato dalla stessa formazione bergamasca sul proprio sito ufficiale, Boga ha svolto parte dell'allenamento in gruppo nonostante un problema al retto femorale accusato nei giorni scorsi. Differenziato invece per Djimsiti e Zapata. Domani in programma una nuova seduta d'allenamento pomeridiana per gli uomini di Gasperini.