L’Arabia su Mourinho e Dybala. Tutto fermo per il rinnovo di Tiago Pinto

Marcos Leonardo resta nei pensieri della Roma, ma la concorrenza aumenta. In particolar modo quella del Newcastle. Secondo quanto riportato dal sito chroniclelive.co.uk i Magpies fanno sul serio per l'attaccante brasiliano che la scorsa estate è stato molto vicino ai giallorossi. Tre giorni fa in Inghilterra hanno accostato Cristante al Tottenham: gli Spurs sarebbero disposti a investirci 30 milioni la prossima estate. E sarebbe difficile dire no alla Premier League, nonostante con la Roma abbia totalizzato 244 presenze nelle ultime sei stagioni. Un punto fermo, che a 28 anni comincia a far gola anche in Europa. La Roma Femminile non si ferma più e centra l'ottava vittoria di fila in campionato. Le giallorosse comandano la Serie A e si trovano a punteggio pieno. Nel pomeriggio le ragazze di Spugna hanno battuto il Sassuolo in trasferta grazie alle reti di Giugliano e Kumagai.